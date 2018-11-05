В эстонской горной промышленности происходит цифровой переворот

Хотя в ограниченном пространстве университетского городка уже на каждой улице можно встретить самодвижущиеся средства передвижения, в действительности настоящий прорыв в этой области происходит под землей. ”Развитие самодвижущихся машин и их использование в подземной добыче — это возрастающая тенденция, чему сопутствуют и увеличивающиеся знания горных инженеров о том, где и для чего можно и стоит использовать самодвижущиеся машины”, — поясняет Кару. Сегодня такие машины в горной промышленности используются прежде всего для перевозки полезных ископаемых под землей, также для автоматизированного бурения под взрывчатые вещества, но, видимо, уже вскоре, по словам Кару, область применения самодвижущихся машин распространится и на такие рабочие задания, как доставку запчастей. Внедрение новых технологий и их испытание проходят главным образом, по словам Кару, в шахтах Северных стран и у производителей этого же региона.

Дроны под землей и на поверхности

Дроны, которые сегодня используются в самых разных областях — начиная от спасательных работ до охраны границы, становятся все популярнее и в горной промышленности. ”Речь идет о все более важном рабочем инструменте как для геологов, так и для горных инженеров — как на поверхности земли, так и под землей”, — описывает Кару. ”Широкое использование дронов позволяет измерять добычу и оценивать геологические запасы значительно точнее и быстрее в сравнении с предыдущими технологиями, и поэтому у дронов все большая роль при планировании горных работ”.

Интернет техники или же сеть оборудования — как в карьере, так и в шахте

”Важная роль в дигитализации горной промышленности — у интернета техники — т.е. как транспорт, техника, так и разное оборудование объединены в интернет-сеть. Так можно наблюдать за всем процессом в реальном времени — какая машина и где точно находится под землей, и какое задание выполняет”, — говорит Кару, по словам которого на сегодня уже возможно создать такую картину проходящих работ как на поверхности земли, так и под землей на глубине 70 м.

С помощью автоматики люди удаляются из опасных зон

Как и в других сферах, по словам Кару, сильная тенденция развития и у автоматизации, у которой важная роль не только для эффективности и ускорения рабочих процессов, но в области снижения рисков и удаления людей из опасных зон. ”Благодаря оборудованию, которое на основе предварительного программирования во многом само выполняет рабочие задания, человек не должен больше находиться так долго или глубоко под землей, но может с помощью удаленного управления даже с поверхности земли вносить необходимые изменения в ход работ”, — описывает Кару то, как технологии делают работу специалистов все более безопасной.

По словам научного сотрудника института геологии, у дигитального развития горной промышленности еще достаточно места для прогресса, поскольку вызовы стоят немалые — промышленные комплексы нуждаются в инвестициях для лучших возможностей использования инфотехнологий, а также в инженерах, которые могут внедрять и помочь в применении этих решений. В то же время Вейко Кару видит большой потенциал в развитии горной промышленности, поскольку помимо новой техники, уже сегодня интерес инженеров подогревается крупными — как в эстонском, так и европейском масштабе — настоящими горными проектами — начиная от подводного туннеля и газопровода, и до железнодорожной трассы, подготовительные строительные работы которой уже начались.

Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания TalTech и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности и геологии. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их устойчивого использования.