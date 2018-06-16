16.06.2018, 17:10

В эстонских вузах объем преподавания на английском растет, на русском — уменьшается

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rus.delfi.ee
EST
Tartu Ülikooli peahoone 20.02.17
Tartu Ülikooli peahoone Foto: Anni Õnneleid

По данным результатов исследования, заказанного Министерством образования, количество учебных программ на эстонском языке в университетах Эстонии в течение последних десяти лет сократилось, передает "Актуальная камера".

Существенно уменьшился объем преподавания на русском языке. При этом многократно увеличилось как количество учебных программ на английском языке, так и поступающих на них, пишет rus.err.ee.

"Эстонцы, конечно, очень сильно беспокоятся из-за этого. Но мы ничем не отличаемся от других европейских государств. Мы движемся со всеми в одном направлении. Несомненно английский язык главенствует во всем мире как в академическом кругу, так и в повседневной работе", — говорит старший аналитик Эстонского центра исследований CentAR Мари Лийз Ряйс.

Тенденция сегодняшнего дня — эстонские вузы четко ориентированы на Европейский рынок, где основным языком, по понятным причинам, является английский, поэтому в вузах Эстонии увеличивается количество англоязычных программ, где предоставляется возможность учиться бесплатно не только местным, но и иностранным студентам.

Роль преподавания на русском языке уже сегодня существенно мала и продолжает уменьшаться.

"Сенат Тартуского университета в мае принял решение, что к весне 2020 года на всех англоязычных программах должен быть хотя бы один предмет на эстонском языке. И с этого периода начнем больше мотивировать иностранных студентов учить эстонский язык. Также уже осенью будет готово первое электронное обучение эстонскому языку", — отмечает проректор по учебной работе Тартуского университета Аннели Сари.

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