В эстонских куриных яйцах фипронил не обнаружен

В рамках произведенного по заказу Ветеринарно-продовольственного департамента анализа на пестициды местных куриных яиц пестицид фипронила и другие запрещенные вещества обнаружены не были, сообщает Maaleht.

В связи с выявлением в куриных яйцах в Европе Ветеринарно-продовольственный департамент заказал лабораторные анализы продукции 15 эстонских производителей яиц, в том числе семи эко-ферм. Ни в одной пробе не было выявлено фипронила и других запрещенных веществ.

Также были взяты пробы куриного мяса на одном крупном предприятии. Они также не показали содержания опасных веществ. В общей сложности из яиц и куриного мяса было взято 22 пробы.

В сентябре-октябре Ветеринарно-продовольственный департамент проверил 30 крупных птичьих ферм на предмет наличия куриного клеща и того, какими пестицидами там с ним борются. Выяснилось, что в эстонских птичниках запрещенные вещества для борьбы с паразитами не используются.

Бельгия проинформировала минувшим летом Еврокомиссию об обнаружении куриных яиц, содержащих фипронил. Фипронил использовался незаконно для борьбы с куриным клещом у кур-несушек.