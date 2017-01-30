В эстонских аптеках заканчиваются лекарства от гриппа

Эпидемия гриппа и заболеваемость ОРВИ в Эстонии набирает обороты: за прошлую неделю к врачам обратились 6600 жителей страны, от эпидемии уже скончались 20 человек, свыше пятисот госпитализированы, и специалисты опасаются, что дальше будет еще хуже, а вакцина от гриппа уже закончилась, опустели и полки с лекарством от гриппа.

Самое тяжелое положение в Ляэнеском уезде, далее следует Ида-Вирумаа и особенно Нарва, Вильяндиский уезд и Тартумаа, и в Департаменте здоровья отмечают, что этот смертоносный штамм гриппа орудует не только в Эстонии, но и в соседних странах: Латвии, Финляндии и России, а семейные врачи и пациенты обращают внимание на то, что лекарства, которые помогают справиться с гриппом в первые 48 часов — тот же Tamiflu — пропали из эстонских аптек, сообщает rus.err.ee со ссылкой на новостную передачу ETV+ "Актуальная камера".

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"Использование этого лекарства возросло троекратно. Я бы сказала, что в этом году лекарство используется шире", — сказала главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольга Садикова.

"На следующей неделе лекарства должны вновь поступить в продажу. Речь идет о четырех тысячах пачек. Это примерно половина из того числа, что использовалось в прошлом сезоне", — прокомментировал завотделом Департамента лекарственных средств Отт Лайус.

Закончилась в Эстонии и вакцина от гриппа: чиновники объяснили это тем, что если в 2015 году вакцинацию прошли 33 тысячи жителей, то в этом — уже 50 тысяч, и Эстонии даже пришлось выкупать вакцину, предназначенную для других стран, но и эта партия уже закончилась.