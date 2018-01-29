В Эстонию в поисках счастья: японец Хидэ Хираката бесплатно накормил 915 таллиннцев и открыл ресторан

Шеф-повар из Японии Хидэ Хираката уже два раза кардинально менял свою жизнь. В Эстонию он приехал для того, чтобы осуществить свою мечту и найти настоящее счастье — открыть ресторан с настоящей японской кухней. Хидэ рассказал Delfi, почему выбрал именно Эстонию и как он бесплатно накормил здесь 915 человек.

Возможно, вы уже хотя бы раз слышали имя Хидэ Хираката, особенно если состоите в группе Restaurant Review в социальной сети Facebook, где о нем упоминали еще задолго до открытия ресторана Washoku Story. ”Где в Таллинне можно отведать настоящий японский рамэн?” — ”Нужно напроситься в гости к Хидэ!”. Как так — напроситься в гости? На самом деле все и было так просто.

Кардинально поменять жизнь — и не один раз

”Вы будете смеяться надо мной, но я необщительный человек”, — говорит Хидэ в начале интервью. Но глядя на то, как он общается с гостями заведения, многих из которых он знает уже несколько лет, складывается совсем другое впечатление.

Хидэ родом из маленькой рыбацкой деревушки в Японии. Свою поварскую карьеру он начал 36 лет назад в Токио. До этого он учился в престижном университете на юридическом факультете, но в 20 лет попал в серьезную аварию, пролежав три месяца в больнице. Тогда-то он и переосмыслил жизненные ценности и понял, что его призвание — кулинария.

Однако без диплома о высшем образовании, по словам Хидэ, в Японии делать нечего. Поэтому он и принял сложное решение: начать с нуля за границей, даже не зная английского языка. Так он переехал в Канаду в Ванкувер, где проработал шеф-поваром 25 лет.

”В один момент я понял, что прожил за рубежом [в Канаде] уже половину всей своей жизни. И я задумался, что же будет со мной в следующие 25 лет? И тогда я понял — я хочу быть счастливым. Но что такое счастье? Что для меня — счастье?”

Спустя какое-то время он понял, что для него счастье — это дарить счастье другим людям: ”Я решил, что хочу открыть свой ресторан и с помощью своей еды сделать людей счастливыми”. Так и началась новая глава в его жизни — в далекой Эстонии.

Washoku Story omanik Hide Hirakata Foto: Priit Simson

Неужели в Эстонии легче открыть бизнес? Хидэ без промедления уверенно отвечает — в Канаде в 100 раз легче! "Там больше людей, больше земли, больше возможностей, люди больше открыты к другим культурам", — объясняет он. Почему же тогда именно Эстония?

По его словам, Ванкувер — это ”маленькая Азия”. Японские, китайские, корейские, да любые азиатские рестораны — они там повсюду, есть все на любой вкус.

”Что бы ты ни сделал, это уже сделал кто-то другой до тебя. Но после стольких лет мне хотелось сделать что-то необычное, я хотел представить аутентичную японскую кухню кому-нибудь, кто о ней не знает. Тогда я подумал — где в этом мире есть такая страна, где этого нет?” — смеется Хидэ.

Тогда-то он и вспомнил про Эстонию, которую он до этого посещал в 2008 году и был впечатлен: ”Эта страна действительно уникальна — имеет развитую ИТ-сферу, но тут не хватает культурного разнообразия”.

Сложно ли иностранцу перебраться в страну ЕС? По словам Хидэ, в его случае Эстония была одним из самых легких вариантов — вид на жительство удалось получить с помощью инвестиций в местный бизнес — и вот в 2014 году Хидэ взял все свои сбережения и во второй раз начал жизнь с чистого листа в Таллинне.

Званый ужин на дому для 915 человек

В Таллинне Хидэ снял квартиру с большой кухней и подумал, что сюда он может приглашать друзей и готовить для них. Но была одна загвоздка: в новой стране у него не было никого — ни семьи, ни друзей.

И тогда он решил найти друзей через Facebook. Хидэ прикинул, что людям, которые поставили лайки страницам местных суши-ресторанов, нравится японская еда, и решил попытаться завязать с ними знакомство: мол, так и так, здравствуйте, меня зовут Хидэ, я шеф-повар из Японии и хочу открыть в Эстонии свой ресторан.

"Кто-то принял мое приглашение дружить, кто-то проигнорировал, но таким образом постепенно один за одним я нашел в Facebook себе друзей. И вот, 30 октября 2014 года две девушки пришли ко мне в гости и я приготовил им настоящую японскую еду. И им понравилось!" — рассказывает Хидэ.

Washoku Story omanik Hide Hirakata Foto: Priit Simson

Ну а как же можно отведать заморское блюдо и не выложить его фотографию в интернет? И тут, как говорится, пошло-поехало. Их друзья и друзья друзей начали спрашивать: вау, где можно это попробовать? Кто такой этот японец? Как попасть к нему в гости?

"И чем больше я приглашал к себе людей, тем больше их друзей видели фотографии еды и хотели ее попробовать. А в 2015-м у меня был прорыв — мной заинтересовался TV3 и снял сюжет. На утро после эфира у меня было больше 200 запросов на добавление в друзья", — смеется шеф-повар.

В общей сложности Хидэ устраивал ужины по приглашению в течение более чем двух лет и даже точно помнит количество своих гостей — 915 человек. "Моя кухня вмещала до четырех человек. Я готовил для них и объяснял, что это, почему я приехал в Эстонию и чем хочу заниматься", — объясняет он.

Сколько же он на этом заработал? "Все было бесплатно! Я ни с кого не брал денег, только просил приносить свои напитки", — улыбается Хидэ. Но эти два года не прошли напрасно. Среди своих гостей Хидэ нашел инвесторов, которые поверили в него и помогли открыть свой бизнес. И вот наконец осенью 2017 года осуществилась его мечта — открылся ресторан Washoku Story.

История только начинается

Отличительная черта ресторана Хидэ — отсутствие суши. По его словам, настоящие японские суши — это совсем не то, что мы привыкли есть в местных суши-барах: ”Настоящие суши — это рис с уксусом и свежими морепродуктами, а люди привыкли есть ”филадельфию” и темпуру. Я не хочу их разочаровывать”.

О местных суши Хидэ говорит, что вкус у них — оригинальный. Впрочем, так же он отзывается и о традиционной эстонской еде, такой как кровяные колбаски.

Чувствует ли он теперь себя в Эстонии как дома? Хидэ задумался и ответил, что для этого еще нужно время — может, через 10 лет и почувствует. "Но я и не ожидал, что Эстония будет такой же, как Япония или Канада, или какая-то другая страна. Когда я приехал сюда, я сказал себе — будь что будет, но никогда не сравнивай. Ведь я сейчас не там, а что касается возникающих здесь трудностей — я знал о них и был готов".

И традиционный вопрос для любого иностранца в Эстонии — как обстоят дела с языком? Хидэ улыбается: "Я купил учебник по эстонскому, открыл его и подумал — это ни капли не весело! Я не хочу учить язык по книге — я хочу, чтобы ему меня научила моя девушка. Тогда у меня будет мотивация учить язык".

А если девушка окажется русской? "Без проблем, начну сначала с русского, — пожимает плечами японец. — Многие говорят, что русский сложнее эстонского. Но для меня они оба ужасно сложные!"

Собирается ли Хидэ расширять свою франшизу? ”Нет! Washoku Story — единственный и неповторимый!” — уверенно утверждает он.