В Эстонию прибывает все больше незаконных мигрантов: лидируют украинцы

По сравнению с 2015 годом, незаконная иммиграция в Эстонию выросла в 1,7 раз. Если в 2015 году было задержано 552 человека, то в прошлом году 928 человек, пишет Eesti Ekspress.

В основном, люди прибывают незаконно, чтобы работать на стройке. Участились нарушения, связанные с работающими в Эстонии гражданами Украины, Молдовы и Белоруссии.

Проведенные Департаментам полиции и погранохраны рейды на строительных объектах показали, что фирмы не спешат должным образом регистрировать иностранных рабочих. Больше всего нарушений выявлено в Харьюмаа. Среди выявленных нарушителей больше всего граждан Украины.

В 2017 году на контрольной линии с Россией было задержано 35 незаконных эмигрантов, что на 25 человек меньше, чем годом ранее. Как правило, эти люди пересекают границу в темное время суток через лес и не имеют намерения задерживаться в Эстонии.