В Эстонию прибывает делегация из Уганды

Делегация прибывает в рамках проекта сотрудничества между Таллинном и Угандой "Создание в Уганде центров обслуживания местных самоуправлений и повышение их действенности на примере Таллинна".

Цель данного визита — ознакомление с центрами обслуживания в Эстонии — как государственными, так и местных самоуправлений — и изучение моделей оказания публичных услуг в крупных и мелких самоуправлениях. В течение недели делегация посетит Государственную канцелярию, Министерство финансов, Налогово-таможенный департамент, встретится с председателем Таллинского городского собрания и мэром столицы, а также ведущими чиновниками городской управы, побывает в центре обслуживания Пярнуской городской управы.

Сотрудничество Таллинна с угандийской стороной берет начало в 2013 году, когда прибывшая оттуда делегация знакомилась с работой таллинских центров обслуживания. Финансирует проект Министерство иностранных дел за счет средств на гуманитарную помощь и помощь в развитии.