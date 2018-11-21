В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря

Суд второй инстанции города Турку в сентябре объявил деятельность организации и ее местных ячеек прекращенной, так как она ”противоречит закону и добрым традициям”. Решением организацию прикрыли, но неонацисты сложа руки не сидят.

В октябре журнал писал, что активисты создали организацию ”Народное единство” (Rahva Ühtsus, Kansan Yhtenäisyys), и она собирает подписи в поддержку регистрации себя как партии. В июле 2018 года создали и организацию Suomalaisapu ry, которая занимается сбором средств и патрулированием улиц.

По последней информации, PVL начала действовать и в Эстонии. Один из главарей Йессе Эппу Торниайнен 1990 года рождения зарегистрировал в Эстонии два предприятия: Altstadt OÜ и Haamer-Kirjastus OÜ.