В Эстонии заканчиваются запасы вакцины от гриппа для малышей

В разгар сезона простудных заболеваний в Эстонии вакцина от гриппа для маленьких детей доступна лишь в нескольких аптеках.

В этом году в Эстонию было привезено более 77 тысяч доз вакцины от гриппа, из которых уже продано около 63 тысяч доз, сообщает в воскресенье, 19 ноября, rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV+).

Из-за долгого процесса производства поставить дополнительную партию вакцины в страну нет возможности. Значит ли это, что все не желающие не смогут вакцинироваться от гриппа в этом году?

"В этом сезоне в Эстонии доступны 2 вакцины, одна из них рассчитана на более маленьких детей. Насколько я знаю, эта вакцина ещё должна быть доступна в некоторых аптеках. Мы дали рекомендации аптекарям, чтобы они советовали эту вакцину только для вакцинации маленьких пациентов", — сказала руководитель отдела разрешений на торговлю Департамента лекарственных средств Маргит Плаксо.