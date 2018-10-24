24.10.2018, 10:40

В Эстонии заканчивается вакцина от гриппа — просто докупить не получится

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Фред Пюссь
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 6
Vaktsineerimine apteegis
Vaktsineerimine apteegisFoto: Rauno Volmar

По утверждению Департамента лекарственных средств, вакцина от гриппа в Эстонии сейчас уже начинает заканчивается, и в оптовой продаже ее дозаказать больше невозможно. Но есть надежда, что в Эстонию прибудут около 30 000 дополнительных доз вакцины.

Производители вакцины от гриппа планировали в этот сезон гриппа продать в Эстонии 87 000 доз вакцины от гриппа, что превышает проданное в прошлом году приблизительно на 10%. В прошлом году в Эстонии продали чуть меньше 80 000 доз.

"Первоначально запланированное количество к настоящему моменту в полном объеме поставлено в Эстонию. Хотя увеличившийся интерес к вакцинации приветствуется, он неизбежно создал некоторый дефицит", — сказала Delfi заведующая инспекционным отделом Департамента лекарственных средств Эльза Лейтен.

Доступность вакцины от гриппа в оптовой продаже к настоящему моменту закончилась, и аптеки, у которых прежние складские запасы на исходе, сейчас напрямую в оптовой продаже больше дозаказать не могут. "На основании данных, которые мы видим, во многих аптеках все-таки еще есть вакцина, а также в кабинете вакцинации Ляэне-Таллиннской центральной больницы", — сказала Лейтен. Центр семейных врачей, по ее словам, может обратиться для восполнения запасов в какую-нибудь другую аптеку, если вакцина еще есть.

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Ослабить дефицит вакцины в течение сезона довольно сложно, потому что производственный процесс длительный и вакцина от гриппа используется только в один сезон. "Производители при прогнозировании потребности исходят, прежде всего, из использованного в предыдущие сезоны количества, и при возникновении нехватки решение зависит от того, можно ли поставить в Эстонию произведенную для какой-либо другой страны вакцину", — отметила Лейтен.

Обладатель разрешения на продажу вакцины VaxigripTetra нашел возможность поставить дополнительную партию в Эстонию. "По состоянию на сегодняшний день поставка в объеме 29 000 доз ожидается в начале следующей недели", — сказала Лейтен.

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