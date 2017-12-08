В Эстонии зафиксированы первые случаи заражения вирусом гриппа

Департамент здоровья сообщил, что в Эстонии зафиксированы первые случая заражения вирусом гриппа.

На прошлой неделе с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей к врачам обратилось 4015 человек, 56% из которых составили дети. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 27%.

Лабораторным путем нашли подтверждение первые случаи заражение вирусом гриппа: в одном из них речь шла о вирусе типа А, во втором — о вирусе типа В.