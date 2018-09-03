03.09.2018, 09:50

В Эстонии выяснили, образование какого вуза помогает быстрее всего найти работу?


rus.delfi.ee
EST
Tudengi tühjad pihud
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

В результате исследования, проведенного среди работников с высшим образованием, выяснились вузы и учебные программы, помогающие быстрее всего найти работу.

«В ходе исследования выяснилось, что 67% опрошенных работников с высшим образованием нашли работу в течение двух месяцев после окончания вуза. Всего лишь у 6% отвечавших поиск работы занял более года, - прокомментировал исследование менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. - Однако не все приступили к поиску работы только лишь после вручения диплома – многие отвечавшие отметили, что частично работали еще во время учебы. Всего каждый пятый (19%) ответил, что не работал во время учебы даже частично. Такой показатель говорит о том, что многие студенты понимают, насколько важны для получения хорошей работы не только знания, но и практический опыт».

Какой вуз дает преимущество при поиске работы?

Все опрошенные выпускники Эстонского колледжа инфотехнологий нашли подходящую работу в течение двух месяцев после окончания вуза, что еще раз подтверждает спрос на выпускников инфотехнологических специальностей на рынке труда Эстонии. В течение двух месяцев после окончания вуза работу также нашли 98% выпускников Таллиннской высшей школы здравоохранения и 88% выпускников Тартуской высшей школы здравоохранения.

За высшими школами здравоохранения в рейтинге следуют Таллиннская высшая техническая школа (75%), Академия общественной безопасности (72%), Таллиннский технический университет (71%), Эстонская академия авиации (70%), Тартуский университет (67%), Таллиннский университет (67%) и Таллиннская экономическая школа (62%).

Отдельно по специальностям работу быстрее всего нашли те, кто окончил специальности медсестра, здоровье и здоровый образ жизни, инфотехнология, образование, архитектура и технические науки. Сложнее найти работу было выпускникам, окончившим специальности, связанные с дизайном, обслуживанием, сельским хозяйством и естественными науками. Также почти половина выпускников, обучавшихся по специальностям бизнес, государственные и политические науки, ответили, что поиск работы у них занял больше двух месяцев.

ТОП 10 вузов, в которых полученное в них образование помогло быстрее всего найти работу

(% отвечавших, которые нашли работу в течение двух месяцев после окончания вуза)

ТОП 10 вузов, в которых полученное в них образование помогло быстрее всего найти работу

(% отвечавших, которые нашли работу в течение двух месяцев после окончания вуза)

Эстонский колледж инфотехнологий 100%

Таллиннская высшая школа здравоохранения 98%

Тартуская высшая школа здравоохранения 88%

Таллиннская высшая техническая школа 75%

Академия общественной безопасности 72%

Таллиннский технический университет 71%

ТОП

Эстонская академия авиации 70%

Тартуский университет 67%

Таллиннский университет 67%
Таллиннская экономическая школа 62%

В исследовании CVKeskus.ee участвовало 1777 работников с высшим образованием.

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