В Эстонии выяснили, образование какого вуза помогает быстрее всего найти работу?

«В ходе исследования выяснилось, что 67% опрошенных работников с высшим образованием нашли работу в течение двух месяцев после окончания вуза. Всего лишь у 6% отвечавших поиск работы занял более года, - прокомментировал исследование менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. - Однако не все приступили к поиску работы только лишь после вручения диплома – многие отвечавшие отметили, что частично работали еще во время учебы. Всего каждый пятый (19%) ответил, что не работал во время учебы даже частично. Такой показатель говорит о том, что многие студенты понимают, насколько важны для получения хорошей работы не только знания, но и практический опыт».

Какой вуз дает преимущество при поиске работы?

Все опрошенные выпускники Эстонского колледжа инфотехнологий нашли подходящую работу в течение двух месяцев после окончания вуза, что еще раз подтверждает спрос на выпускников инфотехнологических специальностей на рынке труда Эстонии. В течение двух месяцев после окончания вуза работу также нашли 98% выпускников Таллиннской высшей школы здравоохранения и 88% выпускников Тартуской высшей школы здравоохранения.

За высшими школами здравоохранения в рейтинге следуют Таллиннская высшая техническая школа (75%), Академия общественной безопасности (72%), Таллиннский технический университет (71%), Эстонская академия авиации (70%), Тартуский университет (67%), Таллиннский университет (67%) и Таллиннская экономическая школа (62%).