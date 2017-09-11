В Эстонии вступил в силу запрет на предвыборную рекламу: нарушителей будут штрафовать

С понедельника, 11 сентября, в Эстонии начался период активной предвыборной агитации, в ходе которого запрещена наружная политическая реклама.

Запрет вступил в силу с полуночи, и нарушителями запрета будет заниматься полиция, пишет rus.err.ee.

Внешней предвыборной рекламой считаются рекламные объявления, касающиеся независимых кандидатов и политических партий, а также использование предвыборной символики или других отличительных знаков на зданиях, сооружениях, в общественном транспорте, в том числе и в такси — как снаружи, так и в салоне.

Полиция имеет право оштрафовать нарушителей предписания. Физическому лицу грозит наказание в виде штрафа в размере до 1200, а юридическому — до 3200 евро.

Местные выборы пройдут 15 октября.