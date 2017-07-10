В Эстонии впервые за последние 50 лет родились четверняшки

9 июля 2017 года войдет для Ида-Таллиннской центральной больницы в историю, потому что в воскресенье во второй половине дня при повышенном внимании медиков впервые за всю деятельность роддома на свет появилась четверня.

Все четверо новорожденных — девочки. Это первый случай появления на свет четверых близнецов в Эстонии за последние 50 лет.

Количество близнецов в последние годы в больнице постоянно растет. За первые шесть месяцев текущего года тут появилось на свет рекордные 55 пар близнецов, а в прошлом месяце после четырехлетней паузы родилась тройня.