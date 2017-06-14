В Эстонии в среду чтят память жертв депортации 1941 года

В среду, 14 июня, в Эстонии чтят память жертв июньской депортации в Сибирь 1941 года. По всей стране сегодня вывешены траурные флаги, передает rus.err.ee.



Поминальные мероприятия в 76-ю годовщину первой массовой депортации жителей страны, проведенной советскими властями, проходят сегодня по всей Эстонии.

"Депортации и насилие были направлены против нашей земли и нашего народа, против наших людей, семей и домов. Цель состояла в том, чтобы уничтожить нашу уверенность в себе и стремление к свободе. Депортация принесла ощущение страха, но все же не уничтожила мечту о свободе. Мы не сломались", — прокомментировала в День траура президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В знак скорби сегодня государственные флаги приспущены на всех государственных и административных учреждениях и зданиях общественно-правовых организаций.