В Эстонии в русской школе с госэкзамена удалили ученика, который отправил матери фото с заданиями, а она опубликовала их в Facebook

Сегодня в Харьюмаа в одной из основных школ с госэкзамена по математике удалили ученика, поскольку выяснилось, что его мама поделилась в соцсреде фотографиями экзаменационных заданий. Мама просила помощи в решении задач. По данным Delfi, данный инцидент связан с русской школой.

«На экзаменах фотографирование экзаменационных работ и размещение их в интернете запрещено», - отметили в фонде Innove, который проводит в Эстонии государственные экзамены.

Пресс-секретарь Innove Мари Аннус сказала Delfi, что пока неясно, допустят ли ученика к дополнительному экзамену. Это должна решить школа.

В Innove выразили надежду, что на следующей неделе на предстоящих экзаменах никто не допустит подобных глупостей.

По Delfi, данный инцидент связан с русской школой. На фотографии, которая долгое время "гуляла" по группам Facebook, в том числе "Досуг с детьми", была задача на русском языке. На фотографии было видно и имя ребенка.