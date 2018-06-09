09.06.2018, 18:02

В Эстонии в прошлом году из-за нетрезвых водителей погибло 13 человек

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rus.delfi.ee
EST 1
Purjus soomlane viidi ära
Purjus soomlane viidi äraFoto: Andres Putting

В Европейском союзе 25% числа всех смертей в ДТП связаны с вождением в состоянии опьянения. В Эстонии количество погибших в авариях с участием нетрезвых водителей составило 27% от общего показателя смертности в ДТП. Всего в 2017 году в Эстонии при участии нетрезвых водителей произошло 182 аварии, в которых погибли 13 и пострадали 236 человек, сообщает rus.err.ee.

"Уже 0,2 мг/г алкоголя в крови оказывают влияние на стиль вождения, а опьянение в 0,5 промилле повышает риск аварии с фатальным исходом сразу в 5 раз. В ходе проверок в течение первых 3 месяцев этого года было задержано свыше 1100 водителей с опьянением от 0,5 промилле и выше. Для возникновения такой степени опьянения мужчине весом 85 кг достаточно спирта, который содержится в двух 0,5-литровых банках пива крепостью 4,0%", — сказала руководитель профилактического отдела Шоссейного департамента Моника Хейнранд.

Результаты заказанного департаментом исследования четко показывают, что действие алкоголя существенно недооценивается по сравнению с реальным положением дел — если рюмка водки вызывает у мужчины весом 85 кг опьянение в 0,21 промилле, каким будет содержание алкоголя в крови у того же самого мужчины после пол-литра пива крепостью 5%? Правильный ответ знали только 18% мужчин — 0,33 промилле. Почти треть ответивших считали, что содержание алкоголя в крови будет меньше.

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