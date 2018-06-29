29.06.2018, 20:00

В Эстонии ускорят подготовку новобранцев

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фото иллюстративноеFoto: 1. Jalaväebrigaad/Eesti Kaitsevägi

1-я и 2-я пехотные бригады будут обучать новобранцев июльского призыва по новой программе, в рамках которой овладение основными навыками солдата будет более быстрым, интенсивным и логичным.

На этой неделе более 50 действующих военных и солдат срочной службы январского призыва из всех подразделений 1-ой пехотной бригады участвовали в проведённом Калевским пехотным батальоном двухдневном курсе обучения инструкторов, чтобы обеспечить одинаковую выучку солдат, проводимую по новой программе, во всех подразделениях бригады.

По словам офицера отдела обучения Калевского пехотного батальона лейтенанта Рене Когера, девизом новой программы является логичность — в процессе обучения мы движемся от простого к сложному, от лёгкого к тяжёлому, от овладения индивидуальными навыками бойца к действиям в составе команды. ”Мы исключили те темы, которые не потребуются бойцу на индивидуальном уровне, например, групповое оружие, взрывные работы А-категории, действия на уровне отделения, и больше внимания уделили универсальным навыкам солдата, которые понадобятся всем независимо от военной профессии”, — сказал лейтенант Когер, добавив, что новая программа обучения свела к минимуму и количество занятий в классах.

По новой программе овладение основными навыками солдата будет длится семь недель, в течение которых призывники будут учиться обращаться со служебным оружием, ориентироваться и участвовать в учениях на местности, а также овладевать навыками оказания первой медицинской помощи и изучать внутреннее устройство сил обороны.

Курс завершится экзаменом, который будет состоять из теоретической и практической части. Удачно сдавшие экзамен солдаты получают нагрудный знак. После окончания курса солдаты срочной службы приступают к получению военных профессий или же поступают на курс младших унтер-офицеров.

Департамент оборонных ресурсов проводит три призыва в году: в январе и июле, когда в ходе одиннадцатимесячной срочной службы подготавливается руководящий состав и водители, и в октябре, когда в ходе восьмимесячной срочной службы подготавливается рядовой состав для резервных подразделений.

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