В Эстонии умер солист британской группы Buzzcocks Пит Шелли

”С большой грустью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из самых влиятельных и плодовитых авторов песен Великобритании и соучредителя оригинальной панк-группы Buzzcocks”, — говорится в сообщении.

Группа отметила, что музыка Шелли вдохновляла поколения музыкантов на протяжении пяти десятилетий. По данным телеканала BBC News, возможной причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. Менеджер группы рассказал, что Шелли скончался в Эстонии, где он проживал.

Группа Buzzcocks появилась в 1976 году в британском городе Манчестер. В 1975 Шелли поступил в Болтонский технологический институт, который теперь стал Болтонским университетом. Группа распалась в 1981 году, после чего Шелли начал сольную карьеру.