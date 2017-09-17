В Эстонии укореняется международное школьное образование

С 1 сентября в технологическом городке Юлемисте Сити открыла свои двери Таллиннская международная школа. Министерство образования и науки выдало учебному заведению лицензию на образовательную деятельность и предоставило школьникам возможность получения образования на английском языке по международно признанной учебной программе International Baccalaureate (IB).

”Мы основали в Юлемисте Сити международную школу с английским языком обучения, которая предлагает образование по программе IB, поскольку увидели четкую потребность рынка”, — пояснила Кади Пярнитс, председатель правления основавшего школу Mainor AS.

Редактор ”Учительской газеты” Райво Юурак пишет, что целью Таллиннской международной школы является обеспечение в будущем полного образовательного цикла от начальных классов до гимназии включительно, предоставляя возможность получения международного образования детям всех возрастов, родители которых перевезли свои семьи в Эстонию.

По мнению Пярнитс, следует уделять больше внимания тому, насколько хорошо организована адаптация иммигрантов. ”Следует договориться об общих целях, объединив усилия частного и публичного секторов с тем, чтобы приехавшие в Эстонию иностранные специалисты, а также члены их семей, чувствовали себя здесь комфортно — лишь в этом случае они останутся у нас на более длительное время и внесут свою лепту в развитие нашей страны”, — прокомментировала она и добавила, что открытие школы с английским языком обучения, работающей по международной программе, — один из шагов в этом направлении.

Сейчас школа разрабатывает план совместной деятельности с девелопером Юлемисте Сити, чтобы в ближайшее время создать в технологическом городке современный и инновационный учебный комплекс, в котором помимо международной школы будут работать также детский сад Kalli-kalli и школа Emili.

В начавшемся учебном году в начальных классах школы приступили к учёбе 20 учащихся родом из Южной Кореи, Дании, США, Украины, Бангладеш, Казахстана, Болгарии, а также Эстонии. В течение года будет осуществляться дополнительный набор учеников.

Директор школы Олави Отепалу поясняет, что после переезда Европейской школы из Юлемисте Сити в центр города нужно было заполнить образовавшуюся нишу новым учебным заведением. В технологическом городке работают представители более 50 национальностей и потому наличие международной школы в этом районе крайне необходимо.

По словам Отепалу, в Юлемисте Сити постоянно появляются новые офисы международных компаний, и если посмотреть на программу развития этого района, то к настоящему времени в нём было реализовано лишь около 15 процентов от запланированного. ”Район развивается стремительно и наша школа вместе с ним, — добавил он. — У Юлемисте Сити есть первоначальный проект-эскиз, согласно которому у нашей школы появится совершенно новый комплекс зданий, соответствующих требованиям XXI века. Рядом с нами будут работать также школа Emili и детский сад Kalli-kalli”.

Второй причиной открытия новой школы, утверждает Олави Отепалу, стало желание приехавших в Эстонию на работу родителей более свободно выбирать языки обучения для своих детей. ”К примеру, в Европейской школе, директором которой я был ранее, часть предметов надо изучать на немецком или французском языке. В то же время приехавшие из США специалисты заинтересованы в обучении на английском языке, поскольку по возвращении на родину их дети продолжат там обучение на родном языке. Из иностранных языков же американцы считают наиболее перспективным испанский”.

По заверению директора новой школы, в его учебном заведении выбор языков обучения шире и помимо французского, немецкого и английского предлагаются также русский и испанский языки. Несколько родителей интересовались китайским. Таллиннская международная школа хочет быть максимально гибкой и максимально соответствовать ожиданиям родителей.

Говоря о педагогической платформе своей школы, Олави Отепалу ссылается на личный опыт знакомства с несколькими учебными заведениями, работающими по программе IB, а также подчёркивает необходимость постоянного отслеживания лучших мировых практик. ”В этих школах даётся возможность специализации в старшей ступени по отдельной базовой дисциплине и, поступая в университет, ученик уже знаком с той областью, в которой он начнёт овладевать знаниями на высшем уровне, — поясняет Отепалу. — Основательность и глубина знаний являются ключевыми понятиями учебной программы International Baccalaureate, и мне также нравится, что она, прежде всего, сфокусирована на том, как учить, а не на том, чему учить”.

В отличие от элитных столичных учебных заведений, в Таллиннской международной школе нет жёсткого отбора. ”Мы уверены, что помощь можно оказать каждому ребёнку вне зависимости от его происхождения. Для нас важно, чтобы учитель лично знал каждого ребёнка, был в курсе его потребностей и возможностей, а также имел учебные материалы, соответствующие уровню учеников”, — подчеркнул директор.

Поскольку учеников в первый год работы школы пока маловато, то плата за учёбу относительно высока — 7500 евро в год. По мере увеличения размеров школы обучение в ней будет становиться дешевле, обещает Олави Отепалу.

Главный редактор ”Учительской газеты” Хейки Раудла, в свою очередь, пишет, что в Тарту международная школа открылась ещё в 2001 году и сейчас в ней учатся дети из 11 стран.

По словам руководителя по развитию школы Марии Мандри, в их учебном заведении эстонский преподают в качестве как родного, так и иностранного языка, и потому для эстонских ребят в нём настежь распахнуты все двери.

Инициатором открытия школы стояла проживающая в Тарту группа родителей интернационального происхождения, которая добивалась своей цели совместно с нынешним директором школы Кристи Ариа. Если в первом учебном году в ней обучалось всего 7 учеников, то в нынешнем уже 42.

Мария Мандри уточнила, что в Тартуской международной школе учатся дети как тех родителей, которые приехали в Эстонию учиться или работать, так и выросшие в эстонских семьях ребята, для которых эстонский является либо родным, либо вторым языком.

В Тартуской международной школе можно получить только основное образование. По словам Мандри, гимназическую ступень открывать пока не планируется, зато в одном здании с ними работает Тартуский международный детский сад.

”Учитель, желающий работать у нас, должен разделять такие важные для нашей школы ценности как заботливость, открытость, гибкость, новаторство и сфокусированность на детях, — приоткрыла она принципы кадровой политики своего учебного заведения. — Владение английским тоже важно”.

Дополнительная информация:

Согласно самым свежим данным Министерства образования и науки за 2016/2017 учебный год в Эстонии основное образование на английском языке получили 456 учащихся, а на финском — 66.

Основное образование на английском языке можно получить в четырёх столичных школах и двух тартуских: Таллиннской Европейской школе, Эстонской международной школе, Таллиннском английском колледже, Таллиннской международной школе, Гимназии Мийны Хярма и Тартуской международной школе.

Кроме того, получить гимназическое образование на английском языке можно ещё в двух столичных учебных заведениях — частной школе Audentes и в международном классе гимназии Эстонской школы бизнеса (EBS).

На основе договоров между странами в Эстонии работают Таллиннская немецкая гимназия и Кадриоруская немецкая гимназия, в которых занимаются углублённым изучением немецкого языка, а также Таллиннская финская школа, работающая по программе Финляндии.