В Эстонии стартует масштабное исследование удовлетворенности образованием

С начала этой недели и до 17 марта в общеобразовательных школах по всей стране будет проводиться общегосударственное исследование удовлетворенности образованием. До сих пор исследований такого масштаба не проводилось — в опросе примут участие более двадцати тысяч детей, родителей и учителей.

Исследование охватывает всех учеников восьмых и одиннадцатых классов в Эстонии. Помимо них опросники заполнят ученики четвертых классов в почти сотне школ, родители учащихся и учителя общеобразовательных школ.

В мае в исследовании удовлетворенности образованием также примут участие воспитатели детских садов и родители их воспитанников, весной — выпускники профессиональных учебных заведений и вузов, а осенью — учащиеся и преподаватели профессиональных учебных заведений. Среди большей части целевых групп опрос будет проводить целевое учреждение Innove, анкеты нужно будет заполнять в электронном виде. После окончания опроса школы и местные самоуправления, в ведении которых находятся учебные заведения, получат рапорты с результатами. Отчет рекомендуется довести до сведения учащихся и их родителей, потому что показатель удовлетворенности обучением формируется в результате совместной работы всех участников учебного процесса.

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Централизованная организация опроса позволит избавить от нагрузки, связанной со сбором и обработкой данных, сотрудников учебных заведений и владельцев школ — школе или местному самоуправлению не придется проводить отдельное исследование. При использовании такого подхода удастся собрать сопоставимую информацию и представить наиболее объективную обратную связь.

Дополнительным плюсом такого исследования является и обеспечение конфиденциальности ответов, что прежде могло беспокоить, в первую очередь, небольшие школы. Для того, чтобы исследование показателей удовлетворенности образованием в школах могло оказать влияние и на осуществляемую деятельность по развитию, рекомендуется предоставить исследователям доступ к данным общего опроса.

В исследовании удовлетворенности будут использоваться опросники, составленные на основе научных работ и уже прошедшие апробацию. Их задача — предоставить государству, школам, учителям и детям объективную обратную связь. В опросниках учтены важные компоненты удовлетворенности — это поможет школам понять, что является их сильной стороной, а что может быть причинами низкого уровня удовлетворенности.