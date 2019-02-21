В Эстонии создали фонд аутизма ”Поддержи особенную жизнь”

”Для того, чтобы общество сделало нам шаг навстречу, мы должны быть открыты и готовы говорить о своей жизни”, — сказала руководитель фонда аутизма ”Поддержи особенную жизнь” Лийз Эрмингер. ”Число людей с расстройством аутичного спектра быстро растет, и на данный момент эта проблема затрагивает более 2% детей. Чем раньше семья получит квалифицированную помощь и поддержку, тем лучше человек с этим диагнозом будет справляться во взрослом возрасте. До момента окончания школы особенным детям в Эстонии оказывают хорошую поддержку, но после этого их жизнь становится сложнее. Есть те, кто осваивают профессию и идут работать, но многие нуждаются в поддержке даже в простых действиях. Каждый человек может что-то создавать, поэтому мы предлагаем им посильную работу и возможность социализироваться, обрести любовь и друзей”.

По словам Лийз Эрмингер, государство и местные самоуправления должны воспользоваться этой инициативой, которую готовы разделить семьи детей с особыми потребностями. ”Исторически ответственность за обеспечение специального ухода лежала на деревне и волости. При этом, к сожалению, представители власти часто говорят, что они не успевают всем заниматься. Но для людей с особыми потребностями нельзя остановить время. Нельзя остановить его и для родственников, которые за ними ухаживают: в период 2006-2016 г 22 человека не выдержали этого тяжелого груза и совершили самоубийство. Поэтому теперь мы с радостью объявляем о создании первого специализированного центра по уходу за людьми с расстройством аутичного спектра в волости Харку. Уже в этом году на семи гектарах земли построят три дома для семейного проживания, где 30 человек смогут жить и получать необходимую поддержку. Кроме этого, построят дом терапии, который смогут посещать все нуждающиеся в помощи. Большая часть денег уже собрана, в том числе свой вклад внесли Европейский фонд регионального развития и Министерство социальных дел. Для того, чтобы завершить проект, мы просим помощи у всех добрых людей”.

Центр по уходу, который будет готов в конце 2019-го года в волости Харку, особый во многих смыслах. Этот проект запустили в качестве гражданской инициативы семьи аутистов, которые и финансировали его до сих пор. Центр является уникальным для Эстонии — больше подобных учреждений, рассчитанных на людей с расстройством аутичного спектра, в стране нет. При этом в них есть большая потребность, поскольку в Эстонии живет примерно 4 тысячи аутистов. Долгосрочная цель Фонда аутизма заключается в том, чтобы в ближайшие 20 лет открыть в различных уголках Эстонии по меньшей мере 10 подобных центров.

Детальную планировку первого центра по уходу составила фирма Casa Planeeringud OÜ, архитектор Сирье Эльме.