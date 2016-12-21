Индекс социальной справедливости Фонда Bertelsmann ставит Эстонию на 10 место среди 28 стран Евросоюза.

Эстония более социально справедлива, чем Бельгия, Франция и Великобритания, из новых стран ЕС Эстония занимает в рейтинге аж третье место, пишет Eesti Ekspress.

При расчете индекса социальной справедливости учитывают доступ к образованию и на рынок труда, здравоохранение, предупреждение бедности, справедливость между поколениями и уровень дискриминации. Высокое место Эстонии в рейтинге обусловлено прежде всего образованием и хорошим доступом на рынок труда, в том числе низкой безработицей среди молодежи и высокой трудовой занятостью людей старшего возраста. А понижают место Эстонии в рейтинге гендерный разрыв в зарплате и большая доля "работающих бедных".

Самые социально справедливые страны — Швеция, Дания и Финляндия, в конце рейтинга располагаются Болгария, Румыния и Греция.