В Эстонии скоро будет не хватать учителей физики, химии, математики

Хотя школьники Эстонии выделяются своими результатами на международном уровне, одна из самых больших задач системы образования страны — обеспечение смены поколения учителей. Сейчас тех, кто учится на учителей-предметников, меньше, чем потребуется в будущем для смены нынешнего поколения: в первую очередь будет не хватать учителей естественных наук и математики.

Обеспечение смены поколения учителей в последние годы находилось под пристальным вниманием министерства, вузов и местных самоуправлений. Результаты исследования, несомненно, помогут в поисках более целесообразных решений.

По словам исследователя OSKA Урве Метс, профессию учителя естественных наук и математики выбирать, несомненно, стоит — в будущем работы по профессии будет достаточно. "До 2025 года число учеников 7-9-х классов будет расти, и замена потребуется 20% нынешних учителей. Сейчас по специальностям учителей-предметников выпускается на треть меньше учителей, чем требуется", — сказала Метс.

В исследовании также говорится о необходимости увеличения значения науки для общества и более тесного сотрудничества между учеными и предпринимателями. Число защитившихся докторантов в этом году достигло рекордной отметки. Очень важно, однако, чтобы академические знания находили применение и ценились и за пределами академической среды.

В сфере образования и науки занято 65 000 человек, то есть 10% от числа всех работников страны: 29 300 преподают, 2100 предлагают опорные услуги, 2200 руководят, 7500 человек занимаются молодежной работой, 6850 — наукой и развитием.