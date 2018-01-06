В Эстонии — самый высокий в Балтии уровень доверия правительству и Евросоюзу

В Эстонии — самый высокий уровень доверия правительству среди стран Балтии, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer.

33% опрошенных жителей Эстонии заявили, что не доверяют правительству, а 57% респондентов — доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют — 33% населения, в Латвии не доверяют 66%, доверяют — 27%.

В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных. Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции — 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга — 68%, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Самый низкий уровень доверия парламенту среди стран Балтии — в Литве, где ему доверяют 18%, не доверяют — 77% населения. В Латвии парламенту доверяют 20%, не доверяют — 73% опрошенных, что на 1 процентный пункт больше, чем весной. В Эстонии парламенту доверяют 46%, не доверяют — 42% населения.

В среднем по ЕС парламенту своей страны доверяют 35% опрошенных. Наименьшее доверие наблюдается в Греции — 86%, а самое высокое — в Швеции, где парламенту доверяют 73% населения.

В Латвии самое низкое среди стран Балтии доверие ЕС — ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют — 38%. В Эстонии ЕС доверяют 49%, не доверяют — 28% населения, в Литве доверяют 64%, не доверяют — 21%. В среднем по ЕС показатель доверия составляет 48%, не доверяет ЕС 41% опрошенных. Самый высокий уровень доверия наблюдается в Литве — 64%, самый низкий — в Греции, где ЕС не доверяют 74% населения.

В Латвии по-прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то, что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют — всего 9%. В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям — им не доверяют 85%, в Эстонии — 68%.

Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции — 94% населения этой страны им не доверяет. Больше всего партиям доверяет население Нидерландов — 43%.