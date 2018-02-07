07.02.2018, 20:18

В Эстонии резко выросла заболеваемость гриппом, из-за осложнений умерли 12 человек

 (11)
rus.delfi.ee
EST
Külmetus
Pilt on illustratiivneFoto: Anni Õnneleid

По данным Департамента здоровья, заболеваемость гриппом значительно выросла, и в ближайшие недели число заболевших, скорее всего, еще увеличится.

Из-за вызванных гриппом осложнений умерли 12 человек. Все они принадлежали к группе риска, никто не был вакцинирован, пишет rus.err.ee.

На прошлой неделе число гриппоподобных заболеваний выросло на 65 процентов, что свидетельствует о том, что приближается пик заболеваемости гриппом. Интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, а распространение — как обширное. Число заболевших продолжает расти.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии