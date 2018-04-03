В Эстонии работает и рекламирует себя в интернете вуз без аккредитации, министерство обратилось в полицию

Министерство образования и науки подтверждает, что учреждение «European College of Professional Studies and Research», которое рекламирует себя в интернете в качестве вуза, не имеет права на проведение в Эстонии обучения высшего образования, поэтому не может выдавать признанные государством дипломы.

На сайте www.ecpsr.com представлена безосновательная информация об обучении на уровне высшего образования, о государственной аккредитации и сотрудничестве с Министерством образования и науки.

Руководитель отдела высшего образования Министерства Маргус Хайдак отметил, что вводящая в заблуждение реклама указывает на возможность получения в Эстонии высшего образования в форме э-обучения и признанных государством документов об окончании вуза. ”Это не соответствует действительности, и в результате люди по незнанию могут попасть в ситуацию, когда им предлагают незаконную платную услугу, — пояснил Хайдак. — Каждый потенциальный студент при выборе учебного заведения должен убедиться в том, что оно имеет соответствующую аккредитацию”.

Согласно Закону о высших учебных заведениях, аккредитацию на проведение обучения высшего образования в Эстонии выдаёт правительство. Министерство образования и науки делает правительству соответствующее предложение в том случае, если качество обучения оценено и признано достаточным.

Учреждение с наименованием ”European College of Professional Studies and Research” не обращалось в Министерство образования и науки для получения аккредитации на проведение обучения, поэтому для этого учреждения аккредитация на проведение обучения высшего образования правительством не утверждена.

Министерство обратилось в Департамент полиции и погранохраны в связи с подозрением на незаконную экономическую и учебную деятельность.