В Эстонии проживают 24 000 эстонцев по национальности, чей родной язык — не эстонский

По данным Департамента статистики, в Эстонии 24 000 человек, которые сами называют себя эстонцами, но не говорят на эстонском языке как на родном. Кто они?

По данным переписи населения 2011 года, в Эстонии проживало 902 547 эстонцев. А на эстонском языке (и на эстонском языке жестов) как на родном говорили 887 364 человек. По этим подсчетам примерно 15 000 считают себя эстонцами по национальности, хотя они не говорят на эстонском языке как на родном.

Департамент статистики сообщил в марте в своем статистическом блоге, что эстонцев, родным языком которых не является эстонский, целых 24 000. 97% говорят на русском языке как на родном, остальные люди эстонской национальности говорят на английском, украинском, финском или каком-либо другом языке как на родном. Заслуживает упоминания, что среди людей помоложе более распространен английский язык и финский язык является родным скорее для людей постарше.

Но в Эстонии проживают и около 4000 людей, родным языком которых является эстонский, которые считают себя русскими по национальности. Более 2000 людей, родным языком которых является эстонский, считают себя финнами.

Сам называющий себя русским гражданский активист Евгений Криштафович, например, при переписи населения был записан эстонцем. "Переписчик записал все за меня, что я эстонец и мой родной язык — эстонский. Он очень торопился, и поскольку мы говорили по-эстонски, он не спросил отдельно. И я тоже не вмешался", — пояснил Криштафович.