В Эстонии проблемы со зрением встречаются у каждого седьмого ребенка

”То, что в ходе исследования проблемы со зрением были обнаружены более, чем у 14% детей, не дает повода радоваться. Исследование показало, что по-прежнему высока потребность в дополнительном контроле зрения и диагностике заболеваний глаз, которую невозможно выполнить у семейного или школьного врача. Зрение следует проверять каждый год, и уж точно никак не реже раза в два года”, — сказала проводившая проверку зрения оптометрист Ивета Вакрыым.

Исследование среди детей в возрасте от 3 до 17 лет было проведено в школах и детских садах Эстонии совместно с крупнейшим в мире производителем стекол для очков Essilor и благотворительным клубом Lyons. Из 627 детей проблемы со зрением были обнаружены у 88: 46 мальчиков и 43 девочек. Наибольшими проблемами оказались разница в остроте зрения двух глаз и дальнозоркость. Были выявлены случаи косоглазия. Из 37 носящих очки детей трем понадобилась дополнительная корректировка стекол в очках.

Разница в остроте зрения двух глаз не является чем-то необычным. Именно несвоевременное реагирование основной причиной того, почему столь многие школьники и детсадовцы нуждаются в помогающих видеть средствах. В качестве второй причины Вакрыым привела то, что дети недостаточно времени проводят на солнечном свету, а также неправильное с точки зрения эргономики положение при использовании смарт-устройств или во время учебы.