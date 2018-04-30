В Эстонии появятся космопарк, центры иллюзий и виртуальной реальности — EAS выделяет 6,65 млн евро

Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в целях развития международного семейного туризма выделит в общей сложности 6,65 млн евро на возведение в Пыльтсамаа космопарка, центра иллюзий WOW! в Курессааре и центра виртуальной реальности в квартале Ноблесснер в Таллинне.

И.о. директора центра развития туризма EAS Аннели Вюрмер выразила надежду, что новые аттракционы привлекут в Эстонию еще больше туристов.

”На этих действующих круглый год аттракционах можно будет провести много времени, что означает, что люди смогут оставаться в Эстонии на более длительное время и познакомиться с другими аттракционами региона”, — сказала она.