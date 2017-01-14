Десятки центров для людей с особыми потребностями будут построены в Эстонии на европейские деньги; пять новых домов появятся в Тарту, каждый будет рассчитан на 10 человек, строительство начнется уже через год, передает "Актуальная камера".

Почти 44 млн евро выделено на создание более 1300 новых мест для нуждающихся в услуге специальной опеки по всей Эстонии. Средства предоставлены Европейским фондом регионального развития. По задумке правительства, новые опорные центры для людей с особыми потребностями должны находиться не только в отдалённых районах, но и в крупных городах, где их клиенты смогут найти работу и не чувствовать себя вне общества, передает rus.err.ee.

"Нашим историческим наследием до сих пор было то, что учреждения специальной опеки находятся в лесах, вдалеке от населённых пунктов, чтобы их жителей никто не видел, но мы должны обратить внимание и на региональное распределение таких центров по всей Эстонии", — считает министр социальной защиты Кайа Ива.