В Эстонии поиску пропавших людей мешает трудный доступ к записям камер видеонаблюдения

Руководитель фонда "Пропавшие" Ааре Рюйтель одним из главных из препятствий в поиске пропавших людей считает то, что получить доступ к записям с камер видеонаблюдения крайне сложно, передает rus.err.ee.

Об этом в четверг, 4 января, сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на Õhtuleht, отмечая, что в прошлом году в полицию поступило 3919 сообщений о пропавших людях.

До сих пор не найден 31 человек, а вместе со случаями пропажи людей в предыдущие годы в настоящее время не известно местонахождение 387 человек.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк признает, что когда речь идет о камерах видеонаблюдения в частных владениях, то здесь часто возникают проблемы. Вирк добавил, что при этом полиция все же всегда старается получить записи с камер как можно быстрее.

По словам Ааре Рюйтеля, когда во время рождественских праздников добровольцам нужно было с помощью записей с камер проверить передвижение пропавшего мужчины в Вильянди, то из-за того, что были выходные и многие предприятия не работали, записи удалось получить только через несколько дней.