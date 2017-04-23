В Эстонии отмечают День ветеранов

Ühe lille eest palutakse 2 euro suurust annetust Foto: Rauno Volmar

В воскресенье, 23 апреля, Эстония в пятый раз отмечает День ветеранов. В этот день выражают благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны, сообщает rus.err.ee.