23.04.2017, 13:01

В Эстонии отмечают День ветеранов

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rus.delfi.ee
EST
Veteranide päev
Ühe lille eest palutakse 2 euro suurust annetustFoto: Rauno Volmar

В воскресенье, 23 апреля, Эстония в пятый раз отмечает День ветеранов. В этот день выражают благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны, сообщает rus.err.ee.

День ветеранов является частью разработанной Министерством обороны и Силами обороны политики, которая призвана обеспечить участникам военных миссий и получившим ранения военнослужащим более серьезную поддержку.

В честь Дня ветеранов подняты государственные флаги — триколор по этому случаю вывешивают все государственные и местные учреждения, а также общественно-правовые организации. В знак солидарности и уважения к ветеранам вывесить флаги 23 апреля могли и все желающие.

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