В Эстонии отмечают День ветеранов

В воскресенье, 23 апреля, Эстония в пятый раз отмечает День ветеранов. В этот день выражают благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны, сообщает rus.err.ee.
День ветеранов является частью разработанной Министерством обороны и Силами обороны политики, которая призвана обеспечить участникам военных миссий и получившим ранения военнослужащим более серьезную поддержку.
В честь Дня ветеранов подняты государственные флаги — триколор по этому случаю вывешивают все государственные и местные учреждения, а также общественно-правовые организации. В знак солидарности и уважения к ветеранам вывесить флаги 23 апреля могли и все желающие.