В Эстонии новый всплеск интереса к "чудо-лекарству" MMS: всему виной передача известного телеведущего

Скоро исполнится три года с того момента, как разоблачили группу считающих диоксид хлора чудо-лекарством людей. Начали уголовное производство, во всех газетах и других СМИ написали десятки страниц и потратили очень много эфирного времени. В эфире национального телерадиовещания диоксидом хлора прожгли до дыр резиновую перчатку, высказались врачи и политики. К весне 2017 года все утихло и чудо-целители исчезли из орбиты интересов общественности.

Вредное влияние диоксида хлора на здоровье основательно разобрали и сейчас, после неожиданно влиятельного телевыступления Ханнеса Вырно. В течение этого июля на тему MMS опубликовали очередные разъяснения как Департамент здоровья, так и Ветеринарно-пищевой департамент. Вдобавок, мощную разъяснительную работу провела контргруппа в Facebook "MMS tapab tervist" ("MMS убивает здоровье"), которую добровольно ведет Мерлис Ныгене.

Сколько человек из-за этого отказались от идеи пить хлор, невозможно подсчитать. Зато ясно, что многие люди были невосприимчивы к разъяснительной работе или она вообще не попала в их информационное поле.

Уголовное дело не прекращено

Некоторые члены группы поклонников хлора убеждены, что начатое в 2015 году уголовное дело к настоящему моменту уже прекращено. В Пыхьяской окружной прокуратуре подтвердили, что это все-таки не так. У прокурора Алара Лехесметса дело по-прежнему открыто. "В этом уголовном деле подозрения предъявлены трем женщинам. Уголовное дело сейчас находится в прокуратуре, поскольку прокурору нужно время, чтобы принять решение о необходимости проведения возможных дополнительных процедур", — сказала советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

Производство идет по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей экономическую деятельность в сфере здравоохранения без разрешения на деятельность. При этом производство вообще не касается диоксида хлора, потому что в нашем Пенитенциарном кодексе об этом химикате ничего не сказано. Но зато есть действующее вещество лекарства сопутствующего вещества диоксида хлора диметилсульфоксида (DMSO), и к его незаконному обороту и можно было привязать следствие. Претензия состоит в том, что действующее вещество лекарства продавали без соответствующего разрешения на деятельность. Точка соприкосновения MMS и DMSO только в том обстоятельстве, что в некоторых методах лечения диоксид хлора и DMSO следует использовать вместе.

Когда может закончиться производство, пока еще неясно.

Защитники детей из эстонских самоуправлений к настоящему моменту тоже пререкаются с семьями-поклонниками хлора уже около трех лет, и ничего не изменилось. Тартуская служба защиты детей в последний раз получила сообщение о ребенке, которого "лечат" в группе поклонников диоксида хлора, на прошлой неделе. Рассматривать такие случаи сложно, поскольку очевидного ненадлежащего обращения нет, семьи зачастую живут в достатке, и переубедить верящих в чудодейственное лечение родителей чрезвычайно сложно, особенно еще в случае, если вмешивается чужой человек, так называемый представитель власти.