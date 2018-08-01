01.08.2018, 19:50

В Эстонии новый всплеск интереса к "чудо-лекарству" MMS: всему виной передача известного телеведущего

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диоксид хлора прожигает резиновую перчатку
Туули Йыэсаар
Туули Йыэсаар
Вера Степанова
Редактор: Вера Степанова
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В Эстонии новый всплеск интереса к "чудо-лекарству" MMS: всему виной передача известного телеведущего
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Спустя три года после того, как вспыхнул скандал с MMS (диоксидом хлора), интересующихся чудодейственным лечением больше, чем когда-либо ранее, пишет Eesti Ekspress.

10 июля этого года на Таллиннском телевидении бывшая телезвезда Ханнес Вырно пригласил выступить Янику Вески, одного из первых лидеров группы поклонников хлора в социальной сети.

Запись передачи посмотрели более 100 000 раз. Вырно также присоединился к группе и опубликовал там несколько вдохновляющих заметок, сам принял диоксид хлора и похвалил. Под влиянием передачи и публикаций в СМИ количество членов группы быстро выросло, к настоящему моменту там около 7600 членов. Это в два раза больше, чем во время начала скандала с диоксидом хлора ранней осенью 2015 года. Их них больше 1500 присоединились после передачи Ханнеса Вырно.

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Скоро исполнится три года с того момента, как разоблачили группу считающих диоксид хлора чудо-лекарством людей. Начали уголовное производство, во всех газетах и других СМИ написали десятки страниц и потратили очень много эфирного времени. В эфире национального телерадиовещания диоксидом хлора прожгли до дыр резиновую перчатку, высказались врачи и политики. К весне 2017 года все утихло и чудо-целители исчезли из орбиты интересов общественности.

Вредное влияние диоксида хлора на здоровье основательно разобрали и сейчас, после неожиданно влиятельного телевыступления Ханнеса Вырно. В течение этого июля на тему MMS опубликовали очередные разъяснения как Департамент здоровья, так и Ветеринарно-пищевой департамент. Вдобавок, мощную разъяснительную работу провела контргруппа в Facebook "MMS tapab tervist" ("MMS убивает здоровье"), которую добровольно ведет Мерлис Ныгене.

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Сколько человек из-за этого отказались от идеи пить хлор, невозможно подсчитать. Зато ясно, что многие люди были невосприимчивы к разъяснительной работе или она вообще не попала в их информационное поле.

Уголовное дело не прекращено

Некоторые члены группы поклонников хлора убеждены, что начатое в 2015 году уголовное дело к настоящему моменту уже прекращено. В Пыхьяской окружной прокуратуре подтвердили, что это все-таки не так. У прокурора Алара Лехесметса дело по-прежнему открыто. "В этом уголовном деле подозрения предъявлены трем женщинам. Уголовное дело сейчас находится в прокуратуре, поскольку прокурору нужно время, чтобы принять решение о необходимости проведения возможных дополнительных процедур", — сказала советник по прессе Пыхьяской окружной прокуратуры Кристина Костина.

Производство идет по статье Пенитенциарного кодекса, рассматривающей экономическую деятельность в сфере здравоохранения без разрешения на деятельность. При этом производство вообще не касается диоксида хлора, потому что в нашем Пенитенциарном кодексе об этом химикате ничего не сказано. Но зато есть действующее вещество лекарства сопутствующего вещества диоксида хлора диметилсульфоксида (DMSO), и к его незаконному обороту и можно было привязать следствие. Претензия состоит в том, что действующее вещество лекарства продавали без соответствующего разрешения на деятельность. Точка соприкосновения MMS и DMSO только в том обстоятельстве, что в некоторых методах лечения диоксид хлора и DMSO следует использовать вместе.

Когда может закончиться производство, пока еще неясно.

Защитники детей из эстонских самоуправлений к настоящему моменту тоже пререкаются с семьями-поклонниками хлора уже около трех лет, и ничего не изменилось. Тартуская служба защиты детей в последний раз получила сообщение о ребенке, которого "лечат" в группе поклонников диоксида хлора, на прошлой неделе. Рассматривать такие случаи сложно, поскольку очевидного ненадлежащего обращения нет, семьи зачастую живут в достатке, и переубедить верящих в чудодейственное лечение родителей чрезвычайно сложно, особенно еще в случае, если вмешивается чужой человек, так называемый представитель власти.

У Ветеринарно-пищевого департамента тоже руки коротки. Случаи, когда больных животных вдобавок мучили еще введением хлора, заставили ведомство на прошлой неделе представить пресс-сообщение, в котором они сообщили, что обдумывают начало производства о проступке.

Полиция со своей стороны сообщила, что если есть мнение специалиста, что введение диоксида хлора причинило животному постоянную или сильную боль, возможно, что полиция начнет уголовное производство. К сожалению, и здесь есть большое "но", потому что доказать нужно было бы умысел причинить животному боль. А особенность группы поклонников диоксида хлора и состоит в том, что едкий химикат пьют и дают из лучших побуждений, наоборот, вылечить.

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