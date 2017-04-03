В Эстонии находится с визитом министр культуры Украины

Министр культуры Индрек Саар и министр культуры Украины Евгений Нищук сегодня, 3 апреля, подпишут в Таллинне эстоно-украинскую программу о сотрудничестве в области культуры на 2017-2021 годы. Сотрудничество с Украиной в области культуры, которое официально продолжается уже более двух десятилетий, в последние годы стало еще более тесным.

В 1994 году Эстония и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и науки, на основании которого позднее между министерствами культуры двух государств было заключено соглашение о сотрудничестве. Первая программа сотрудничества в области культуры на базе этого соглашения была заключена в 1997 году в Киеве, данная программа уже пятая по счету.

Министр культуры Индрек Саар подтвердил, что культурные контакты между Эстонией и Украиной стали более тесными в последние годы. Главным гостей дней оперы 2014 года на Сааремаа была Национальная опера Украины, а в результате благотворительного проекта, проведенного по инициативе Национальной оперы "Эстония", школе изящных искусств Славянска был подарен концертный рояль. Саар подтвердил, что на встрече с украинскими коллегами планируется взаимный обмен мнениями в части дальнейших возможностей сотрудничества.

В качестве примера успешного сотрудничества между государствами министр культуры привел случай прошлого года, когда Эстония вернула Украине конфискованный на нашей границе меч времен викингов, который был нелегально вывезен из Украины. "Незаконный вывоз культурных ценностей и торговля ими — это острая всемирная проблема. Слаженное сотрудничество Эстонии и Украины было образцовым", — сказал Саар.

Украина является одним из приоритетных государств для Эстонии в сотрудничестве. Также Украина входит в состав государств, на которых направлена программа восточного партнерства Европейского союза, которая позволяет повысить эффективность и профессионализм культурных учреждений всех стран-участниц, помочь провести реформы в области культурной политики, способствуя обмену информацией и опытом.

У Эстонии заключено около 50 соглашений и общих программ о сотрудничестве в области культуры с различными странами по всему миру. Соглашения и программы о сотрудничестве позволяют развивать и поддерживать сотрудничество с иностранными государствами и их культурными учреждениями, а также способствуют более широкой известности эстонской культуры в мире.