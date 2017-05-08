В Эстонии начинаются учения "Весенний шторм"

В понедельник, 8 мая, в Эстонии начинаются традиционные учения Сил обороны "Весенний шторм", в этом году у них примут участие почти 9000 человек.

В учениях наряду с эстонскими военными также примут участие около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран, сообщает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Сил обороны ЭР.

Более 800 человек будут представлять командующее боевой группой НАТО Соединенное Королевство, второй крупнейший участник — Германия, которая прислала в Эстонию около 400 военнослужащих, в состав боевой группы НАТО входят около 300 дислоцированных в Эстонии французских военных, подразделения размером с роту будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях также примут участие военнослужащие из Нидерландов, Польши, Канады, Финляндии, Украины, Швеции, Испании и Грузии.

Учения "Весенний шторм" пройдут в этом году с 8 по 26 мая в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа.