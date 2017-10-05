05.10.2017, 08:40

В Эстонии начинается предварительное голосование на местных выборах

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rus.delfi.ee
EST
KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISED
фото иллюстративноеFoto: Arno Mikkor

В четверг, 5 октября, начинается предварительное и электронное голосование на выборах в органы местного самоуправления.


Электронное голосование начнется в 9:00 на сайте valimised.ee и продлится до 18 часов 11 октября. Чтобы проголосовать в электронной среде, необходимо идентифицировать себя при помощи ИД-карты, мобильного ИД или же с помощью паролей от интернет-банка. Отданный в интернете голос можно изменить до 14 октября, передает rus.err.ee.

До воскресенья, 8 октября, можно отдать свой голос досрочно и на 28 уездных избирательных участках , которые будут открыты с 12:00 до 20:00. Голосовать можно на любом участке вне зависимости от места жительства.

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