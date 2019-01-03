03.01.2019, 10:00

В Эстонии начинается первый и самый малочисленный в 2019 году призыв в армию

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rus.delfi.ee
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Logistikapataljoni sõdurid lõpetasid nooremallohvitseride kursuse
фото иллюстративноеFoto: Martin Hiir, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

коло 380 призывников в четверг, 3 января, должны приступить к прохождению срочной службы в рядах эстонской армии.

Нынешний призыв в Силы обороны Эстонии — самый малочисленный в этом году. Большинство из призывников, которые сменят гражданскую одежду на военную форму, будут нести службу в рядах военной полиции, чуть меньше — в подразделениях 1-й пехотной бригады и 2-й пехотной бригады

Предполагается, что присягу они принесут в марте, передает rus.err.ee.

Ожидается, что к службе также приступят пять девушек.

Согласно постановлению министра обороны, следующий призыв военнообязанных в Силы обороны состоится в конце июня.

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