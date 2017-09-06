В Эстонии началась кампания против травли в интернете

На этой неделе в Эстонии началась социальная кампания против травли в интернете, то есть кибербуллинга. Цель кампании — привлечь внимание к проблеме, противостоять ее распространению и повлиять на то, чтобы общество в целом проявляло больше терпимости и неравнодушия, говорится в пресс-релизе Telia.

Осенью прошлого года Союз защиты детей Эстонии провел опрос школьников, результаты которого оказались неприятным сюрпризом. Так, выяснилось, что более 25% опрошенных (учащиеся 4-12 классов, в общей сложности более 1000 детей) признали, что в течение последнего года сталкивались с травлей в интернете. При этом 17% респондентов признались, что сами были в роли обидчиков.

”Эти цифры выше, чем в любой другой стране Скандинавии и Северной Европы. Весь мир знает, насколько Эстония успешна как электронное государство, но ведь бурному росту онлайн-медиа, интернет-платформ и прочих сетевых сред сопутствуют и опасности, которые оказались недооцененными. Чтобы повлиять на уже существующую проблему кибертравли, мы должны привлечь к ней внимание, активизировать общественную дискуссию, проводить разные образовательные мероприятия. Наша культура общения нуждается в том, чтобы мы понимали друг друга и руководствовались принципами эмпатии, вне зависимости от того, идет ли речь о коммуникации в реальном или в виртуальном мире”, — сказала глава отдела коммуникации Telia Eesti Катрин Изотамм.

На этой неделе Telia вместе с партнерами, среди которых Союз защиты детей Эстонии и Министерство образования и науки Эстонии, запустила социальную кампанию #будьсмелым (#suurimjulgus). Цель кампании — привлечь внимание к проблеме кибербуллинга и инициировать общественную дискуссию.

”Издевательства затрагивают не только школьников, они влияют на всех, кто их окружает: на учителей и родителей, одноклассников и братьев-сестер. Зачастую они выходят за пределы класса, обидчик может настигнуть свою жертву в любой момент, для этого достаточно интернета и смартфона или компьютера. Коварство кибербуллинга заключается в том, что обидчик может действовать анонимно, при этом мгновенная реакция окружающих и причиненная жертве боль ему не видна. Из-за этого снижается уровень эмпатии и размываются границы дозволенного. Травля может продолжаться 24/7, то есть сопровождать жертву повсюду — в школе, дома, на каникулах”, — добавила Изотамм.

По оценке координатора проекта Союза защиты детей Эстонии ”Разумное поведение в интернете” („Targalt internetis”) Малле Халлимяэ, кибербуллинг, как и любая травля, начинается с того, какие установки и какие ценности разделяет человек.

”Важно, чтобы родители разговаривали с детьми о том, как вести себя и общаться с ровесниками, чтобы объясняли, какое поведение и какие поступки относятся к издевательствам. Кибербуллинг зачастую происходит скрытно. Открытое и доверительное общение с ребенком поможет ему раскрыться и поделиться проблемой, если ему не повезет стать жертвой интернет-травли”.

Заместитель руководителя отдела электронных услуг Министерства образования и науки Кристель Рилло отметила, что социальная кампания Telia очень важна: ”Для нас важно, что Telia проявила инициативу в том, чтобы поднять вопрос и начать замечать проявления кибербуллинга, поскольку мы недооцениваем те опасности, которые уже сегодня существуют в дигитальном мире”.

Рилло заметила, что неразумно прятать голову в песок, ведь интернет уже занимает огромную часть нашей жизни. ”В то же время мы можем действовать разумнее и лучше защищаться от опасностей, — добавила Рилло. — Важно поднять этот вопрос в наших школах и углубиться в тему кибермира, информируя и обучая детей. Уже сейчас школы составляют учебную программу с учетом развития компетенций учащихся в дигитальной сфере, в том числе и навыков, связанных с кибербезопасностью”.

Главный посыл кампании #будьсмелым заключается в том, что травля и издевательства — особенно анонимные, в интернете — не требуют смелости. Наоборот, смелости требует противостояние обидчику и помощь тому, кто оказывается в положении жертвы и не может или не умеет себя защитить. Цель кампании вовсе не в том, чтобы указать на виновного, наказать или пристыдить его, а заставить каждого подумать и принять решение, которое повлияет на его поведение в разных ситуациях.

”Мы попытались вернуться к первоначальным причинам, обратиться к тем, кто оказывался жертвой травли или сам был обидчиком, а также к многочисленным наблюдателям, которым, на самом деле, отводится огромная роль в том, чтобы противостояние издевательствам было эффективным. Мы стремимся приободрить каждого иметь смелость замечать, вмешиваться, предлагать поддержку и помощь”, — пояснила Катрин Изотамм.

Кампания против кибербуллинга будет проводиться в сентябре и октябре по основным каналам коммуникации: идеи кампании будут отражены на плакатах, сообщения, интервью, клипы будут транслироваться по телевидению, отражаться в печатной прессе и социальных сетях. Консультанты и техники Telia в период кампании наденут тематические футболки с хештэгом. Центральный пункт кампании — сайт budsmelim.ee, на котором собрано большое количество разнообразной информации на тему кибербуллинга.

Кампания #будьсмелым родилась благодаря сотрудничеству Telia с несколькими партнерами. Свой вклад в нее внесли Министерство образования и науки, Союз защиты детей Эстонии, тематическая программа KiVa, веб-констебли, организация Lasteabi, Eesti Meedia, НКО „Vaikuseminutid”, НКО „Salliv Kool”, Центр этики Тартуского университета и Союз ученических самоуправлений Эстонии. Кроме того, в разных медиаканалах появятся и юные участники кампании, и известные в Эстонии люди, в числе которых музыканты Геттер Яани, София Рубина и Кристель Ааслайд, актер и певец Тимур Иликаев, актер и телеведущий Илья Нартов, журналист и телеведущая Елена Поверина, IT-предприниматель Владимир Фунтиков, молодой популяризатор науки Фрида Лайгу, спортсмен и видеоблогер Микаель Парман, видеоблогер Мартти Халлик.