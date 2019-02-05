05.02.2019, 08:25

В Эстонии мужчины попадают в дорожные происшествия в три раза чаще, чем женщины, а больше всего ДТП происходит в понедельник и среду

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rus.delfi.ee
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Õnnetus Järvamaal Nurmsis
Õnnetus Järvamaal NurmsisFoto: Kaspar Pokk

Страховая компания Gjensidige взглянула на статистику как прошедшего, так и предыдущих годов и выявила несколько удивительных фактов. Например, то, что мужчины в Эстонии попадают в аварии в три раза чаще, чем женщины.

Ниже приведены некоторые интересные факты, которые специалисты Gjensidige собрали на основании данных компании.

• Самому старому страхователю дорожного страхования на данный момент 92 года, самый старый клиент страхования каско моложе его на 9 лет.

• Самому старому автомобилю с дорожным страхованием 84 года. Самым старым автомобилем со страхованием каско является ”Мерседес-Бенц” 1963-ого года.

• Самыми популярными марками автомобилей с дорожным страхованием являются ”Фольксваген”, ”Тойота” и ”Ауди”. Для каско — ”Субару”, ”Тойота”, ”Ауди”.

• Больше всего происшествий происходит в понедельник и в среду.

• Средний размер ущерба по каско в эстонской компании Gjensidige составляет 800 евро, средняя цифра по Прибалтике — 350 евро.

• Самый большой ущерб причиняют пожары.

• В среднем страховая компания Gjensidige выплачивает своим клиентам в день около 12 000 евро, для всех прибалтийских стран эта цифра составляет 250 000 евро.

• В Эстонии в страховой компании Gjensidige каждый день регистрируется в среднем 25 страховых случаев, в странах Балтии всего 700.

• Женщины попадают в дорожные происшествия в среднем в три раза реже, чем мужчины.

• Из общего количества поступивших заявок на возмещение Gjensidige компенсирует 93 процента.

Общая осведомленность людей о страховании растет, в дополнение к дорожному страхованию, страхованию каско и жилья знают о преимуществах и других страховых продуктов.

„Задачей страхования является предлагать защиту и чувство безопасности, потому что даже, если мы будем следовать всем правилам, вести себя безопасно и аккуратно, есть бессчетное множество деталей, которые мы не можем контролировать, и на помощь при решении этих нежеланных ситуаций приходит страховое общество”, — сказала руководитель отдела по возмещению ущерба Маарика Мюрк.

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