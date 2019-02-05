В Эстонии мужчины попадают в дорожные происшествия в три раза чаще, чем женщины, а больше всего ДТП происходит в понедельник и среду

Ниже приведены некоторые интересные факты, которые специалисты Gjensidige собрали на основании данных компании.



• Самому старому страхователю дорожного страхования на данный момент 92 года, самый старый клиент страхования каско моложе его на 9 лет.

• Самому старому автомобилю с дорожным страхованием 84 года. Самым старым автомобилем со страхованием каско является ”Мерседес-Бенц” 1963-ого года.

• Самыми популярными марками автомобилей с дорожным страхованием являются ”Фольксваген”, ”Тойота” и ”Ауди”. Для каско — ”Субару”, ”Тойота”, ”Ауди”.

• Больше всего происшествий происходит в понедельник и в среду.

• Средний размер ущерба по каско в эстонской компании Gjensidige составляет 800 евро, средняя цифра по Прибалтике — 350 евро.

• Самый большой ущерб причиняют пожары.

• В среднем страховая компания Gjensidige выплачивает своим клиентам в день около 12 000 евро, для всех прибалтийских стран эта цифра составляет 250 000 евро.

• В Эстонии в страховой компании Gjensidige каждый день регистрируется в среднем 25 страховых случаев, в странах Балтии всего 700.

• Женщины попадают в дорожные происшествия в среднем в три раза реже, чем мужчины.

• Из общего количества поступивших заявок на возмещение Gjensidige компенсирует 93 процента.