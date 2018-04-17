"В Эстонии много тех, с кого можно брать пример". Приветствие министра Репс по случаю начала выпускных экзаменов

Вы учились физике и музыке, языкам и математике, но школа никогда не дает ученикам готового справочника, как и в каких ситуациях следует применять полученные знания. Верные решения вам придётся принимать самим, обдумывать их, взвешивать все за и против. Самое первое решение вы примете уже к Иванову дню — вам придется решить, что делать после окончания гимназии. Не могу не сказать о том, что вам можно позавидовать, ведь вы находитесь на необычайно интересном жизненном этапе. У вас все впереди, все возможности открыты для вас! Кто-то из вас пойдет в профессиональное училище, кто-то в прикладной вуз, кто-то поступит в университет, а кто-то пойдёт работать. В Эстонии много тех, с кого можно брать пример. Много и отличных вариантов выбора.

Иногда нам приходится менять свои решения, но самое важное для человека — это сохранять достоинство и моральные принципы, быть хорошим членом общества и верным товарищем.

Я желаю вам, чтобы сегодня на экзамене по эстонскому языку вы показали, что отлично понимаете задания и владеете эстонским языком. В Эстонии живет много разных народов, и не для всех эстонский язык является родным, но так как это — наш государственный язык, то он объединяет нас всех и помогает нам всем стремиться к общим целям, государственным и общественным.

Удачи вам!