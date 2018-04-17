"В Эстонии много тех, с кого можно брать пример". Приветствие министра Репс по случаю начала выпускных экзаменов

Министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) обратилась к гимназистам по случаю начала выпускных экзаменов. Приводим речь министра в полном объеме.
Дорогие выпускники!
Сегодня вы приступаете к государственным экзаменам, которые докажут вашу самостоятельность, и то, что вы — уже взрослые молодые люди. Ваш выпуск — особенный, потому что он приходится на сотый юбилей Эстонской Республики, на год, когда особенно пристальное внимание уделяется истории формирования нашего государства, сегодняшнему дню и возможностям, которые открываются нам в будущем. В современном интересном, но переменчивом мире важно помнить о том, что мы унаследовали от предшественников, но при этом задумываться и о тех вещах, которые нужно обновить или вовсе создать с нуля, чтобы уметь справляться с непредвиденными ситуациями.