В Эстонии лишь единицы воспитанников детских домов попадают в приемные семьи

Детей, которые находятся под патронажем государства, в Эстонии примерно 2 с половиной тысячи, тех же, над кем взята опека со стороны родственников или местного самоуправления — менее 1500, передает rus.err.ee.

Семей, которые ожидают очереди на усыновления — более двухсот. Проблемы усыновления заключается в том, что семьи, проявившие милосердие, должны пройти соответствующее обучение, а на это у государства средств не достает — в результате, например, в этом году было усыновлено всего 16 детей.

Число усыновлений сокращается в Эстонии с каждым годом.