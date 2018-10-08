В Эстонии лишь единицы воспитанников детских домов попадают в приемные семьи(29)
Количество детей в детских домах Эстонии остается неизменным на протяжении многих лет — из них в приемные семьи отправляются единицы.
Количество детей в детских домах Эстонии остается неизменным на протяжении многих лет — из них в приемные семьи отправляются единицы.
Детей, которые находятся под патронажем государства, в Эстонии примерно 2 с половиной тысячи, тех же, над кем взята опека со стороны родственников или местного самоуправления — менее 1500, передает rus.err.ee.
Семей, которые ожидают очереди на усыновления — более двухсот. Проблемы усыновления заключается в том, что семьи, проявившие милосердие, должны пройти соответствующее обучение, а на это у государства средств не достает — в результате, например, в этом году было усыновлено всего 16 детей.
Число усыновлений сокращается в Эстонии с каждым годом.
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Tähtaeg: 21.10.2018
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RAE VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 14.10.2018
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