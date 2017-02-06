В Эстонии кончается лекарство от гриппа: за помощью обратились к соседям

В этом году в Эстонии заболеваемость гриппом выше, чем ожидалось. Запасы рецептурных лекарств в аптеках иссякают, и пришлось обратиться за помощью к соседям — к Латвии и Финляндии.

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Эстонии Юллар Кальюмяэ сказал латвийской газете Diena, что к настоящему моменту заболеваемость гриппом достигла максимума, и, по его оценкам, ситуация не ухудшится. Проблемы с лекарствами были невелики, и сейчас ситуация под контролем. Это, в том числе, и благодаря Латвии: оттуда лекарство поступило в прошлый четверг.

”На прошлой неделе эстонские коллеги обратились в Министерство здоровья с просьбой о поставках лекарств от гриппа из Латвии”, — поведал Diena представитель Министерства здоровья Латвии Оскарс Шнейдерс.

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”Можем заверить, что в прошлый четверг в Эстонию из Латвии прибыло 300 упаковок ”Тамифлю”, а в пятницу — дополнительно 200 упаковок из Финляндии”, — прокомментировал ситуацию завотделом Департамента лекарственных средств Отть Лайус. ”Это количество было доставлено по большей части в аптеки, так как у больших больниц еще имелись определенные запасы”, — добавил он.

Производитель поставит в Эстонию лекарство в четверг, 9 февраля. ”Ожидаемое количество в четверг — 4 000 упаковок, что т.н. обычная поставка, а не из запасов других стран”.

В данный момент ”Тамифлю” доступен в паре десятков аптек в Эстонии, то есть оно еще не кончилось, однако, проблемы с его доступностью несомненно имеются. Это, по словам Лайуса, вызвано повышенным спросом на него в текущем сезоне.