09.06.2018, 19:29

В Эстонии каждый год жертвами интернет-педофилов становятся примерно 750 детей

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rus.delfi.ee
EST 1
Mänguasi
MänguasiFoto: Anni Õnneleid

Каждый год жертвами интернет педофилов становятся 750 детей в возрасте от 10 до 14 лет, чьи эротические фотографии или видео распространяются по сети, сообщает rus.err.ee.

Пыхьяский окружной прокурор Энели Лауритс сказала "Актуальной камере", что ежегодно заводится примерно 150 уголовных дел. В среднем по каждому делу проходит пять детей.

Подобные дела делятся на две категории, первая: это отношения между самим детьми или между подростком и взрослым человеком.

Например, Харьюский уездный суд наказал 26-летнего мужчину, который шантажировал 16-летнюю девушку тем, что опубликует интимное видео с ней, если она разорвет с ним отношения.

Вторая категория преступлений: взрослый человек в интернете вынуждает ребенка делать порнографические снимки за деньги. "Проблема в том, что у детей в возрасте от 10 до 14 лет много вопросов о сексуальности и ответы они получают от злоумышленников".

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