В Эстонии и мире в пятницу чтят память погибших на рабочем месте

В пятницу, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда и Международный день памяти работников, погибших или получивших травмы при исполнении трудовых обязанностей, передает rus.err.ee.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, в Эстонии каждый день происходят 14 несчастных случаев на производстве, передает служба новостей "Радио 4".

В основном это небольшие происшествия. Однако, как отметила Марипуу, в последнее время к сожалению возросло количество тяжелых и смертельных случаев на работе.

Почти 35% происшествий приходится на первый год работы и связаны с отсутствием опыта и недостаточным инструктажем.