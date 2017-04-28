28.04.2017, 08:45

В Эстонии и мире в пятницу чтят память погибших на рабочем месте


rus.delfi.ee
EST
Leinaküünal
фото иллюстративноеFoto: Anna Aurelia Minev

В пятницу, 28 апреля, отмечается Всемирный день охраны труда и Международный день памяти работников, погибших или получивших травмы при исполнении трудовых обязанностей, передает rus.err.ee.

По словам генерального директора Трудовой инспекции Марет Марипуу, в Эстонии каждый день происходят 14 несчастных случаев на производстве, передает служба новостей "Радио 4".

В основном это небольшие происшествия. Однако, как отметила Марипуу, в последнее время к сожалению возросло количество тяжелых и смертельных случаев на работе.

Почти 35% происшествий приходится на первый год работы и связаны с отсутствием опыта и недостаточным инструктажем.

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