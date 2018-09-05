В Эстонии хотят внедрить систему страхования пациентов. Что это означает?

Министр здоровья и труда Рийна Сиккут создала рабочую группу по системе страхования пациентов, а также созвала профильных партнеров для того, чтобы завершить разрабатывавшеюся на протяжении длительного времени систему страхования.
Помимо создания системы страхования пациентов в планах также модернизировать систему безопасности пациентов для того, чтобы поспособствовать сообщениям о неправильном лечении, благодаря чему они будут предотвращены.
Цель рабочей группы — завершить создание законопроекта по системе страхования пациентов. Данное решение заключает в себе два шага: введение обязательного страхования для медицинских учреждений, а заодно и отказ от системы регистрирования несчастных случаев.
По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, высокое качество услуг здравоохранения и безопасность пациентов — это наша общая цель. ”Работа эстонских врачей находится на очень хорошем уровне, однако, когда что-то идет не по плану, то на этом необходимо учиться и в таком случае у пациента должно быть право на возмещение”, — отмечает министр. По ее словам, необходимо создать более действенную систему, которая способствовала бы равному и достойному обращению по отношению ко всем пациентам, а также равной и объективной процедуре к каждому отдельному случаю.
Сейчас человек, который остался недоволен оказанной медицинской услугой, может предоставить медицинскому учреждению жалобу или же может обратиться в департамент здоровья для осуществления надзора. Кроме того, есть возможность запросить экспертную оценку оказанной медицинской услуге у экспертной комиссии. За денежной компенсацией можно обратиться или в конкретное медицинское учреждение, или в суд.
”Если нынешний закон обязывает при ошибке или при случае, когда здоровье пациента было подвержено опасности, найти среди медицинских работников виновных и наказать их, то обязательная система страхования позволит сделать необходимое возмещение пострадавшему без наказания врача”.
По словам Сиккут, важнее всего — профилактика для того, чтобы избегать подобных случаев. ”Кроме страхования нужно поспособствовать и уведомлению об опасных случаях, что позволит вместо поиска виновного, заниматься сбором информации, анализом ошибок и затем учиться на них”, — пояснила Сиккут. По ее словам, сбор информации по всей Эстонии поможет предотвратить проблемы.
В профильную группу войдут: Палата людей с ограниченными возможностями, Союз пациентов, Союз больниц, Союз врачей, Союз семейных врачей, Союз зубных врачей, Союз медицинских сестер, представители из Союзов учреждений частного страхования здоровья и страхования обществ, а также Тартуского университета.
”Анализировать полученные осложнения и врачебные ошибки очень важно для того, чтобы все могли бы на них учиться и для того, чтобы уровень врачебной помощи повышался”, — сказал президент Союза врачей Яан Сютт. ”Врачи уже давно хотели создать подобную систему при которой работало бы и страхование пациентов, благодаря которому пациентам покрывался бы ущерб и у врачей было бы больше уверенности в том, что их не будут наказывать за неумышленное причинение вреда здоровью пациента”.
Страховой платеж выплачивали бы медицинские учреждения и для пациента это не несло бы дополнительных расходов. По словам главы Союза больниц Урмаса Суле, в области здравоохранения не может не быть рисков и положительный результат лечения не может быть всегда гарантирован. ”Чем сложнее проблема со здоровьем, тем выше риски. Большинство из неудачных примеров лечения не сопряжены с врачебными ошибками, однако, конечно, для людей это неприятный опыт”, — сказал Урмас Суле.
”Создаваемая система страхования должна обеспечивать человеческую процедуру как пациенту, так и работнику здравоохранения, а также обеспечивать для этого необходимые ресурсы. Наше общество для этого созрело и люди заслуживают такой подход”, — добавил Суле.