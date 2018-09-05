В Эстонии хотят внедрить систему страхования пациентов. Что это означает?

Помимо создания системы страхования пациентов в планах также модернизировать систему безопасности пациентов для того, чтобы поспособствовать сообщениям о неправильном лечении, благодаря чему они будут предотвращены.

Цель рабочей группы — завершить создание законопроекта по системе страхования пациентов. Данное решение заключает в себе два шага: введение обязательного страхования для медицинских учреждений, а заодно и отказ от системы регистрирования несчастных случаев.

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, высокое качество услуг здравоохранения и безопасность пациентов — это наша общая цель. ”Работа эстонских врачей находится на очень хорошем уровне, однако, когда что-то идет не по плану, то на этом необходимо учиться и в таком случае у пациента должно быть право на возмещение”, — отмечает министр. По ее словам, необходимо создать более действенную систему, которая способствовала бы равному и достойному обращению по отношению ко всем пациентам, а также равной и объективной процедуре к каждому отдельному случаю.

Сейчас человек, который остался недоволен оказанной медицинской услугой, может предоставить медицинскому учреждению жалобу или же может обратиться в департамент здоровья для осуществления надзора. Кроме того, есть возможность запросить экспертную оценку оказанной медицинской услуге у экспертной комиссии. За денежной компенсацией можно обратиться или в конкретное медицинское учреждение, или в суд.

”Если нынешний закон обязывает при ошибке или при случае, когда здоровье пациента было подвержено опасности, найти среди медицинских работников виновных и наказать их, то обязательная система страхования позволит сделать необходимое возмещение пострадавшему без наказания врача”.